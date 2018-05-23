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İngiliz bilim insanları damarları genç tutmanın yöntemini açıkladı: Egzersiz
İngiliz bilim insanları, 60'lı yaşlarındaki 100 kişinin atardamarlarındaki sertleşme oranlarını ölçtü. İşte damarları genç olanların en önemli alışkanlığı...
İngiliz bilim insanları damarları genç tutmanın yöntemini açıkladı: Egzersiz
23 Mayıs 2018 -
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Sonuçları “The Journal of Physiology” dergisinde yayımlanan araştırmada, 60’lı yaşlarındaki 100 kişinin egzersiz geçmişleri incelendi ve atardamarlarındaki sertleşme oranı ölçüldü. Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi.

İngiliz bilim insanları yaptığı araştırmada, ömür boyu haftada 2 ya da 3 kez 30’ar dakikalık egzersizin, boyna ve başa kan akışını sağlayan orta büyüklükteki atardamarları daha genç tuttuğu gözlendi.  Araştırmada ayrıca haftada 4 ya da 5 kez egzersizin, hem orta büyüklükteki hem de göğse ve karın bölgesine kan akışını sağlayan büyük atardamarların genç kalmasını sağladığı görüldü.

Araştırmada, beslenme, sosyal sınıf ve eğitim gibi faktörlerin dikkate alınmadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

atardamar sertlesmesi egzersiz the journal of physiology

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