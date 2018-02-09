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İngiliz bilim insanlarından yeni iddia! Kanserin hızını artırıyor...
Vücutta detoks etkisi yapan, kansere karşı koruyucu etkisi olduğu belirtilen kuşkonmazla ilgili yapılan yeni bir araştırma şaşırttı! İngiliz bilim insanları, kuşkonmazdaki asparajin maddesinin meme kanserinin yayılma hızını artırdığını iddia ediyor
İngiliz bilim insanlarından yeni iddia! Kanserin hızını artırıyor...
09 Şubat 2018 - HABERTÜRK
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İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, bazı gıdaların özellikle meme kanserinin büyüme ve yayılma hızını artırdığını savundu.

Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, kuşkonmaz, beyaz et ve deniz ürünlerinde bulunan ve bir tür amino asit olan asparajin, kanserin yayılma hızını artırıyor. Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre; bir protein yapı taşı olan asparajin, adını aslında kuşkonmazdan (asparagus) alıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde asparajin olmadan meme kanseri hücrelerinin büyümediği de tespit edildi. Bilim insanlarına göre, tümör metastaz sonucu yayılmasıyla ölümcül hale geliyor. Kanserli hücre önce tümörden ayrılıyor ardından başka bir yere sıçrıyor. İşte bu süreçte asparajini kullanıyor. Cambridge Profesörü Prof. Greg Hannon, “Bazı kanser türlerinin belli gıdalara bağımlı olduğuna yönelik kanıtların arttığını görüyoruz. Gelecekte hastaların diyetlerini buna göre ayarlayabilir veya ilaçlar kullanarak kanser hücrelerinin bu besinlere erişimini kısıtlayabiliriz” dedi.

SOFRADAKİ TEHLİKE

Akrilamid, nişastalı gıda ürünlerinde kızartma, fırınlama ve kavurma gibi yüksek sıcaklıkta pişirme sırasında oluşan kimyasal bir bileşik. Gıdalarda doğal olarak bulunan şeker ve bir aminoasitten oluşuyor. Patates cipsi, patates kızartması, ekmek, bisküvi ve kahve gibi ürünlerde bulunan akrilamidin kansere yol açtığı iddia ediliyor.

"KORUDUĞUNA DAİR BİNLERCE YAYIN DA VAR"

Yrd. Doç. Dr. Can Ergün: Bazı besinler ve besin öğelerinin (vitaminler, mineraller ve diğer biyoaktif öğeler) kanser gelişimini engellediğine yönelik çalışmalar var. Bu nedenle tek bir besin öğesi kansere karşı korur ya da kanser gelişimini artırır vb. gibi kesin yargılarla konuşmak çok doğru değil. Kanser ve beslenme konusu genelde değil her bir durum için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Onkolog Prof. Dr. Erkan Topuz: Bazı bitkilerin bazı kanser türlerinde zehir etkisi gösterdiği ve tedaviye olumsuz etkisi olduğunu yıllardır söylüyoruz. Bu çalışma da esas olarak buna işaret ediyor. Doktora danışmadan kanser hastalarının kulaktan duyma bilgilerle bitki kullanmamaları gerekiyor. Kuşkonmaz özelinde konuşursak; tek araştırmaya bağlı kesin hüküm verilemez. Bu yazı- nın aksine kuşkonmazın kanserden koruduğuna dair binlerce yayın da var.

Anahtar Kelimeler:

kanser kuskonmaz

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