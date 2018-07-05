İngiliz hemşire bebek öldürme suçundan tutuklandı

İngiltere'nin Liverpool kentindeki Countess of Chester Hastanesi'nde artan bebek ölümleri üzerine polis soruşturma başlattı.

Mezun olduğu 2011 yılında hastanede çalışmaya başlayan 28 yaşındaki hemşire Lucy Letby'den şüphelenen polis, Letby'nin evinde araştırma yaptı.

Polis, araştırma sonucunda, hemşireyi 8 bebeği öldürmek, 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs suçundan 3 Temmuz Salı günü tutukladı.

Ülke medyasının, "İngiltere'nin en cani bebek katili" olarak haberlerini yaptığı Letby'nin, çevresinde hayırsever biri olarak tanındığı da yazıldı.