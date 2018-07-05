İngiliz hemşire bebek öldürme suçundan tutuklandı

İngiltere'nin Liverpool kentindeki Countess of Chester Hastanesi'nde artan bebek ölümleri üzerine polis soruşturma başlattı.
Mezun olduğu 2011 yılında hastanede çalışmaya başlayan 28 yaşındaki hemşire Lucy Letby'den şüphelenen polis, Letby'nin evinde araştırma yaptı.
Polis, araştırma sonucunda, hemşireyi 8 bebeği öldürmek, 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs suçundan 3 Temmuz Salı günü tutukladı.
Ülke medyasının, "İngiltere'nin en cani bebek katili" olarak haberlerini yaptığı Letby'nin, çevresinde hayırsever biri olarak tanındığı da yazıldı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/07-08/07
|8. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ARTV
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA