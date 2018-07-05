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İngiliz hemşire bebek öldürme suçundan tutuklandı
İngiltere'de bebek katili hemşire skandalı! 28 yaşındaki Lucy Letby, 8 bebeği öldürme suçundan tutuklandı
İngiliz hemşire bebek öldürme suçundan tutuklandı
05 Temmuz 2018 - NTV
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İngiltere'nin Liverpool kentindeki Countess of Chester Hastanesi'nde artan bebek ölümleri üzerine polis soruşturma başlattı.

Mezun olduğu 2011 yılında hastanede çalışmaya başlayan 28 yaşındaki hemşire Lucy Letby'den şüphelenen polis, Letby'nin evinde araştırma yaptı. 

Polis, araştırma sonucunda, hemşireyi 8 bebeği öldürmek, 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs suçundan 3 Temmuz Salı günü tutukladı. 

Ülke medyasının, "İngiltere'nin en cani bebek katili" olarak haberlerini yaptığı Letby'nin, çevresinde hayırsever biri olarak tanındığı da yazıldı.

Anahtar Kelimeler:

ingiliz hemsire lucy letby

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