İngiliz hükümeti, Boris Johnson’ın Covid-19’dan ölme ihtimaline karşı acil durum planı hazırlamış

Açıklama bizzat Boris Johnson’dan geldi. Başbakan Johnson Sun gazetesine verdiği röportajda hükümetin bu durum için “Stalin’in ölümü’' tarzında bir senaryoları vardı.” dedi. "Zor bir andı. Bunu inkar etmeyeceğim” diyen Boris Johnson acil durum planları yapıldığının farkında olduğunu bildirdi.

Johnson Covid-19’a yakalandığı zaman hastaneye gitmemekte ısrar ettiğini belirterek “Çünkü çalışıyordum ve görüşmelerimi online video bağlantısı üzerinden gerçekleştiriyordum.” ifadesini kullandı.

Boris Johnson işlerin kötüye gitmesi durumunda doktorların her türlü hazırlığı yaptığını belirterek şöyle konuştu: “En kötü an ise soluk boruma bir tüp yerleştirme planının gündeme gelmesi oldu. Bunun için ihtimal yüzde 50 idi. İşte o zaman kötü oldum.”

55 yaşındaki Boris Johnson, 27 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Evinde kendini karantinaya alan Başbakan durumunun ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra yoğun bakımda kalan Boris Johnson, 12 Nisan'da taburcu oldu.