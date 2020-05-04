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İngiliz hükümeti, Boris Johnson’ın Covid-19’dan ölme ihtimaline karşı acil durum planı hazırlamış
Covid-19 salgını bir çok ülkede üst yetkililere de bulaşırken bunlardan birisi de İngiltere Başbakanı Boris Johnson idi. İngiliz Başbakan durumu ağırlaşınca önce hastaneye kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Peki, Boris Johnson vefat etseydi İngiliz hükümeti ne yapacaktı? İngiliz hükümetinin Johnson’ın vefat etmesi ihtimaline karşı acil durum planı yaptığı ortaya çıktı.
İngiliz hükümeti, Boris Johnson’ın Covid-19’dan ölme ihtimaline karşı acil durum planı hazırlamış
04 Mayıs 2020 14:05 - Euronews
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Açıklama bizzat Boris Johnson’dan geldi. Başbakan Johnson Sun gazetesine verdiği röportajda hükümetin bu durum için “Stalin’in ölümü’' tarzında bir senaryoları vardı.” dedi. "Zor bir andı. Bunu inkar etmeyeceğim” diyen Boris Johnson acil durum planları yapıldığının farkında olduğunu bildirdi.

Johnson Covid-19’a yakalandığı zaman hastaneye gitmemekte ısrar ettiğini belirterek “Çünkü çalışıyordum ve görüşmelerimi online video bağlantısı üzerinden gerçekleştiriyordum.” ifadesini kullandı.

Boris Johnson işlerin kötüye gitmesi durumunda doktorların her türlü hazırlığı yaptığını belirterek şöyle konuştu: “En kötü an ise soluk boruma bir tüp yerleştirme planının gündeme gelmesi oldu. Bunun için ihtimal yüzde 50 idi. İşte o zaman kötü oldum.”

55 yaşındaki Boris Johnson, 27 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Evinde kendini karantinaya alan Başbakan durumunun ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra yoğun bakımda kalan Boris Johnson, 12 Nisan'da taburcu oldu.

Anahtar Kelimeler:

boris johnson covid-19 olum ihtimali

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