İngiliz hükümeti, Kovid-19 hasta verilerini izleme programının yasadışı olduğunu itiraf etti

İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı bulaşma verilerini izlemeyi amaçlayan Koronavirüs Test ve İzleme Programı'nın, mayıs ayında başlatılmasından bu yana veri koruma yasalarını ihlal ettiğini doğruladı.

Open Rights Group'un (ORG), program için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı yönündeki sorusuna hükümet tarafından kaleme alınan yanıt mektubunda, programın veri gizliliği etki değerlendirmesini (DPIA) tamamlamadığını itiraf etti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı Sözcüsü, Sky News'e açıklamasında sözgelimi programın kendisi ile Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) vaka verilerinin yasadışı olup olmadığını değerlendirme biçimi arasında açık bir ayrım olduğunu ve ikincisinin doğru olmadığını söyledi.

Sözcü, programın salgından kaynaklanan acil durum nedeniyle aceleyle geliştirildiğini savunarak, "Test ve İzleme Programı, en yüksek etik ve veri yönetişim standartlarına tabidir" ifadelelerini kullandı.

Diğer yandan SkyNews, programda faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden hasta verilerini paylaşan onlarca personelin işten çıkarlabiliceğini öne sürdü.

ORG Yöneticisi Jim Killock ise, yaptığı açıklamada hükümeti 'hayati ve yasal olarak gerekli bir güvenlik adımını göz ardı ederek pervasız davranmakla' suçladı.