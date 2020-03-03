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İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı
Eylem planına göre, ülkede koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde toplam iş gücünün beşte birinin hastalanması olasılık dahilinde - Planda, tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının değerlendirilebileceği belirtildi
İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı
03 Mart 2020 - AA
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LONDRA  - İngiliz hükümetinin koronavirüs (Kovid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi.

İngiliz hükümeti, koronavirüs ile mücadele konusundaki eylem planını açıkladı.

Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi.

İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.

Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği belirtildi. 

Planda ayrıca İngiltere’de koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi. 

Konuya ilişkin olarak İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor.” ifadesini kullandı.

   İngiltere’de halihazırda 51 koronavirus vakası mevcut.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 koronavirus ingiltere

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