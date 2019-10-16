İngiliz plastik cerrahlar Brezilya kalçasını oylayacak! Operasyonda dikkat edilmesi gerekenleri Prof.Dr.Sühan Ayhan anlattı!

MEDİMAGAZİN ÖZEL-Türkiye’de de uygulanan Brezilya tipi kalça kaldırma (Brazilian butt lift) ameliyatıyla ilgili küresel bir 2017 araştırmasında 692 cerrah, bu işlemlerden sonra yağ embolisi nedeniyle 32 ölüm bildirmişti. İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği (BAAPS) bu ameliyatların 3.000 operasyonda 1 kadar yüksek olduğu tahmin edilen tüm kozmetik cerrahi prosedürlerin en yüksek ölüm oranına sahip olduğu ve genellikle pahalı acil durum komplikasyonları ile sonuçlandığı konusunda geçtiğimiz günlerde bir uyarı yayınladı.

Bu cuma günü ise bir uzmanlar paneli sonrası ameliyatın İngiltere’de yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir oylama yapılacak. Toplantı sonrası Brezilya tipi kalça ameliyatı İngiltere’de yasaklanabilir.

İngiltere’de 6.000 £ (7.400 $ civarında) maliyete mal olabilen ameliyat, büyüklüğünü ve yuvarlaklığını arttırmak için hastanın vücudunun başka bir bölümünden yağ almayı ve bunu kalçalara enjekte etmeyi içeriyor. Ancak, yağın büyük damarlara enjekte edilme riski var, bundan sonra kalbe veya beyne giderek mortalitesi yüksek olan ‘yağ embolisi’ne neden olabilir.

Geçen yıl Ağustos ayında Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonu için Türkiye'yi tercih eden ve operasyon sırasında yaşamını yitiren Leah Cambridge'in ölümüne dair açılan soruşturmada Cambridge'in ameliyattan kaynaklanan yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti. 29 yaşındaki Leah Cambridge’in, operasyon için 3 bin sterlin ödediği söylenmişti.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan ise Medimagazin'e yaptığı açıklamada Brezilya tipi popo büyütme ameliyatının, vücutta yağ fazlalığı olan bölgelerden, özellikle sırtta bel bölgesi, basen, bacak ve karın bölgesinden alınan yağların, kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen ciddi bir cerrahi girişim olduğunu ve standart yağ enjeksiyonlarından farkının, büyük damarların yer aldığı bir bölgeye yüksek hacimlerde yağ enjeksiyonu yapılması olduğunu belirtti.

Ölüm riskinin bilinen tüm estetik operasyonlardan daha yüksek olduğunu belirten Prof.Dr.Ayhan 'Bugüne kadar ölen hastaların otopsilerinde saptanan ortak bulgular; gluteal kasların içinde ve altında yağ dokusunun varlığı, inferior ya da superior gluteal vende hasar gelişmesi ve kalp ya da akciğerlerde yaygın emboli olmasıdır. Ameliyat sonrası kaybedilen hastaların ameliyatını yapan cerrahlar, yağı sadece deri altına verdiklerinden emin olduklarını belirtmiş olmalarına rağmen, neredeyse bütün ölüm sonrası incelemelerde, cerrahların planladıklarından daha derin dokulara yağ enjeksiyonu yapmış olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, kalçaya yağ enjeksiyonu yaparken çok dikkat edilmeli ve gluteal venlerden ve siyatik sinirden olabildiğince uzak durulmalıdır' dedi.

Deri altı dokusu en güvenli alan olduğu için yağın sadece yüzeysel olarak verilmelsi gerektiğini belirten Prof.Dr. Ayhan 'Bir seferde daha fazla yağ enjeksiyonu yapmak yerine, aşamalı enjeksiyon tercih edilmelidir. Özellikle gluteal bölge medialinde önemli anatomik yapılar olduğu için, diğer elle kanülün ucu dışarıdan kontrol edilmeli, kanül ucunun pozisyonuna çok dikkat edilmeli ve istemsiz derin enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır' diye konuştu.

