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İngiliz Sağlık Bakanından Hindistan mutasyonu uyarısı: Aşı olmayanlar arasında yayılacak
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, katıldığı TV programında ilk olarak Hindistan'da tespit edilen mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili açıklama yaptı.
İngiliz Sağlık Bakanından Hindistan mutasyonu uyarısı: Aşı olmayanlar arasında yayılacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

17 Mayıs 2021 10:29 - SÖZCÜ
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, katıldığı TV programında corona virüsü salgını ile ilgili gelişmeleri ve verileri paylaştı.

Kademeli olarak normalleşme sürecine giren ülkenin sağlık bakanı olarak görevini sürdüren Hancock, Sky TV’den açıklama yaptı. Hancock, “Hindistan mutasyonu aşı olmayanlar arasında çok ciddi bir şekilde yayılacak” dedi.

Bugün normalleşme sürecine başlayan ülkede herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyleyen Hancock, “Biz herkesin dikkatli olmasını istiyoruz çünkü tekrar başa dönmek istemiyoruz. Yeni mutasyonlar açılma sürecindeki en büyük riskler. Aşı olmamış gruplar arasında bu çok hızlı yayılabilir” dedi.

Öte yandan BBC’den Andrew Marr’a da açıklama yapan Hancock, Hindistan mutasyonunun Birleşik Krallık’ta daha yoğun olacağını söyledi. Hancock, aşı olmanın büyük bir koruyuculuk sağladığını söylerken, “Burada vereceğim esas mesaj herkesin aşı olmasıdır. Eğer 38 yaşın üzerindeyseniz lütfen gidip aşı olun” dedi.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere saglik bakani hindistan mutasyonu

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