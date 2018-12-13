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İngiliz Tıp Dergisi'nde araştırma raporu: Restoran menüleri fast food menülerinden daha sağlıksız
Liverpool Üniversitesinin, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınladığı rapor, restoranlardaki menülerin, fast food restoranlarda bulunan menülerden daha sağlıksız olduğunu ortaya koydu.
İngiliz Tıp Dergisi'nde araştırma raporu: Restoran menüleri fast food menülerinden daha sağlıksız
13 Aralık 2018 - İHA
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İngiltere’de yapılan bir araştırma, restoranlara karşı bugüne kadar bilinenlerin aksine bir rapor sundu. Liverpool Üniversitesinden araştırmacılar, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınladıkları raporda, normal restoranlardaki menülerin, fast food menülerinden daha sağlıksız olduğu ortaya koydu. 21 restoran ve 6 ülkedeki fast food restoranında 13 bin 500’den fazla menünün incelenmesi sonucunda normal restoranların bin veya daha yüksek kalorili öğünler sunma olasılığının, fast food restoranlarından 5 kat daha fazla olduğu belirtildi. 

Yüksek kalori olasılığı fast food zincirlerine oranla 5 kat daha fazla 
Sağlık uzmanları öğünlerin 600 kaloriyi geçmemesi gerektiğini savunurken yapılan araştırmada ise restoranlarda sunulan öğünlerin bin 33 kalori, fast food zincirlerindeki öğünlerin ise 751 kalori olduğunu ortaya koydu. İnternet üzerinden kalori içeriğinin hesaplanması yöntemiyle restoranlardaki 10 öğünden sadece bir tanesinin sağlıklı ya da 600 kalorinin altında sayılabileceği tespit edildi. Araştırmada, normal restoranların bin kalori veya daha yüksek kalorili öğünler sunma olasılığının fast food restoranlarından 5 kat daha fazla olduğu belirtildi. 
Uzmanlar, çalışmada benzer menüleri karşılaştırdıklarında da restoran yemeklerinin kalori içeriğinin daha fazla olduğunu ifade etti. Lokantalardaki hamburger menüleri, fast food zincirlerinde satılanlardan 414, restoranlardaki salataların da 142 kalori daha fazla olduğu belirtildi. 

“Sonuçlar şok ediciydi” 
Liverpool Üniversitesi Psikoloji Bölümü yetkilisi Dr. Eric Robinson açıklamasında analizin içecekleri, başlangıçları ve tatlıları içermediğinin altını çizerek, "Sonuçlar şok ediciydi. Muhtemelen restoranlarda tüketilen kaloriler hafife alındı” diye konuştu. 
Dr. Robinson, kullanılan malzemelerin ve pişirme yöntemlerinin aradaki farkta etkili olabileceğini söyledi. Gıda endüstrisinin değişiklik yapmak zorunda olduğunu dile getiren Dr. Robinson, "Gıda endüstrisinin ne yapması gerektiği çok açık. Daha sorumlu davranmaları ve servis edilen öğünlerdeki kalori miktarını azaltmaları gerekiyor” dedi. 
Dr Robinson, dışarıdan yemek tüketiminin daha fazla kaloriye mal olduğunu vurgulayarak, kullanıcıların çevrim içi hizmetlerle eve teslim menüleri tercih etmesinin durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti. 

Kaynak araştırması için tıklayınız

Dr. Eric Robinson gözlem araştırması için tıklayınız

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liverpool universitesi dr eric robinson

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