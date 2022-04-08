Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun'
İngiltere'de sağlık alanında verilecek tavsiyeleri belirleyen Ulusal Sağlık ve Bakımda Mükemmelik Enstitüsü (NICE), insanların bel çevresi ölçüsünü, boyun yarısından az tutmaya teşvik edilmesini önerdi.
İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresini boyunuzun yarısının altında tutun'
08 Nisan 2022 15:07 - BBC News Türkçe Philippa Roxby
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kuruluşa göre Vücut Kitle Endeksi de hala faydalı bir ölçüt olsa da, bu yöntemde karın çevresindeki kilolar hesaba katılmıyor.

Karın çevresindeki yağlanma, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç geçirme riskini artırıyor.

NICE'nin yayımladığı taslak rehberde, Hint, Pakistanlı, Bangladeşli ve siyahların karın çevresindeki yağlanmaya daha yatkın oldukları belirtiliyor.

Bu etnik grupların vücut kitle endeksi ölçümünde ve sağlık risklerinin belirlenmesinde obezite sınırının daha aşağı çekilmesi tavsiye ediliyor.

Ancak NICE sağlıklı sınırlardaki vücut kitle endeksine sahip kişilerin, bel çevresinde fazla kilolu olabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni rehberde aşırı kilolu ya da obez olanları belirlemek için "Bel kalınlığını en alttaki kaburga ve kalçanın en üst bölümü arasında kalan alanı, doğal bir şekilde nefes verdikten sonra bir mezurayla ölçün" deniliyor.

Rehberde, bel kalınlığı ve boy oranlamasının, erkekler, kadınlar, tüm etnik gruplar ve kaslı yetişkinler için kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak bel ölçümlerinin vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olanlar, hamile kadınlar ve iki yaşın altındaki çocuklar için doğru olmayacağı vurgulanıyor.

Bazı uzmanlar da, bel çevresi ölçümünün çok kısa ya da yaşlanmayla birlikte boyu kısalmış olabilecek 60 yaşının üzerindekilerde işe yaramayacağını düşünüyor.

NICE rehberini hazırlayan komitede yer alan obezite, diyabet ve endokronoloji uzmanı Prof. Rachel Batterham ise "Bel çevresinde artan yağlanma oranı, aralarında Tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının da bulunduğu çeşitli riskleri artırıyor" dedi.

Batterham "Bel ve boy oranlaması, yüksek riskli insanların belirlenmesinde işe yarayabilecek, basit, kullanımı kolay bir yöntem" diye de ekledi.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere nice vucut kitle endeksi bel cevresi boy uzunlugu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.