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İngiltere 2 farklı potansiyel corona virüs aşısından 90 milyon doz aldı
İngiltere aşı çalışmalarında ümit veren iki üründen 90 milyon doz sipariş verdi. Londra hükümetinin, Fransız Valneva'nın aşısında ilerleme sağlandığı takdirde 40 milyon doz daha alacağı bildirildi.
İngiltere 2 farklı potansiyel corona virüs aşısından 90 milyon doz aldı
20 Temmuz 2020 15:07 - NTV
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İngiltere iki potansiyel Covic-19 aşısından toplam 90 milyon doz almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz, Fransız şirket Valneva'nın ayrıca geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz alacak.

Aşının etkili ve uygun olduğu kanıtlanırsa İngiltere 40 milyon doz daha alabilecek.

İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmaların mali değeri yer almadı.

İngiltere, daha önce AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ortaklığıyla 100 milyon doz potansiyel aşı geliştirmesi için anlaşma imzalamıştı.

Covid-19'a karşı henüz işe yarayan bir aşı bulunmuyor ve uzmanlar milyonlarca kişiye bulaşan ve 600,000'den fazla insanın ölümüne yol açan salgının kontrol altına alınması için aşının gerekli olduğunu söylüyor.

İngiltere, aynı zamanda aşı yapılması mümkün olmayan kişiler için antikor almak üzere AstraZeneca ile de anlaşma yaptı.

Corona virüs salgınının yavaşladığı İngiltere'de 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 294 binin üzerinde. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 corona virus toplam vaka sayisi pfizer biontech

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