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İngiltere, 65 bin emekli sağlık çalışanını göreve çağırdı
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önce 'sürü bağışıklığı' stratejisini deneyen ancak vakaların tırmanmasıyla bundan vazgeçmek zorunda kalan İngiltere, 65 bin emekli doktor ve hemşireyi göreve çağırdı.
İngiltere, 65 bin emekli sağlık çalışanını göreve çağırdı
20 Mart 2020 13:13 - Cumhuriyet
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1918 yılındaki İspanyol gribinden bu yana en büyük sağlık krizini yaşayan Avrupa'da, salgınla mücadele stratejisi en fazla tepki çeken ülke olan İngiltere'de, 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılmaya başlandı.

Bununla da kalmayan hükümet yetkilileri, son sınıfta olan tıp ve hemşirelik öğrencilerine de görev verilebileceğini belirtti. Ulusal Sağlık İdaresi (NHS) de 'Size ihtiyacımız var' sloganıyla çağrıya destek verdi.

'Bunu tek başımıza yapamayız'

Başhemşire Ruth May, "Bunu tek başımıza yapamayız, bu nedenle tüm eski hemşirelerden bu salgın süresince deneyimlerini ve uzmanlıklarını bizimle paylaşmalarını ısrarla rica ediyorum, çünkü hayatları kurtarmaya yardım edebileceğinizden hiçbir şüphem yok" dedi.
Öte yandan sağlık servisi, boş yatak sayısını artırabilmek adına acil olmayan ameliyatları erteliyor ve evde bakımı yapılabilecek hastaları da taburcu ediyor.
Rapor ortaya çıktı, yatıştırma stratejisi terk edildi

İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler Avrupa'da sert tecrit uygulamalarına başvururken İngiltere zayıf önlemlerle virüsün bulaşmasını sağlayarak toplumda 'sürü bağışıklığı' hedeflemişti.

Bu, büyük tepki çekerken, 250 bin kişinin ölebileceği yönündeki rapor üzerine hükümet çark etmişti. 'Yatıştırma' metodundan 'baskılama' metoduna geçen İngiltere ilk etapta okulları kapatmıştı.

İngiltere'de salgın nedeniyle şimdiye kadar 137 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 2 bin 716'ya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

ulusal saglik idaresi ingiltere emekli doktor

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