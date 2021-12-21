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İngiltere, artan Kovid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlama kararı almadı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin durumunun "son derece zor" olduğunu ancak halihazırda yeni kısıtlamanın getirilmeyeceğini ve daha fazla önlem alma ihtimalinin ise saklı tutulduğunu bildirdi.
İngiltere, artan Kovid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlama kararı almadı
21 Aralık 2021 00:42 -
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LONDRA-Johnson, artan Kovid-19 vakalarına ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde Omicron vakalarının arttığını ve başkent Londra'da hastaneye yatışların oldukça hızlı yükseldiğini belirten Johnson, verilerin çok sıkı gözden geçirileceğini, halkı ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için daha fazla önlem alma olasılığının saklı tutulacağını ifade etti.

Harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerinin altını çizen Johnson, halka "dikkatli olması ve güçlendirici Kovid-19 aşılarını yaptırması" çağrısında bulundu.

Johnson, hükümetin ne gibi önlemler alacağı sorusuna "Omicron'u kontrol altında tutmak için her türlü şeye bakıyoruz ve hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19

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