İngiltere, artan Kovid-19 vakaları karşısında yeni kısıtlama kararı almadı

LONDRA-Johnson, artan Kovid-19 vakalarına ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde Omicron vakalarının arttığını ve başkent Londra'da hastaneye yatışların oldukça hızlı yükseldiğini belirten Johnson, verilerin çok sıkı gözden geçirileceğini, halkı ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için daha fazla önlem alma olasılığının saklı tutulacağını ifade etti.

Harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerinin altını çizen Johnson, halka "dikkatli olması ve güçlendirici Kovid-19 aşılarını yaptırması" çağrısında bulundu.

Johnson, hükümetin ne gibi önlemler alacağı sorusuna "Omicron'u kontrol altında tutmak için her türlü şeye bakıyoruz ve hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz." yanıtını verdi.