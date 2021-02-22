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İngiltere Aşı Bakanı: Yapılan aşılar COVID-19'un bulaşmasını engelliyor
İngiltere Aşı Bakanı aşıların COVID-19'un bulaşmasını engellemede etkili olduğunu söyledi.
İngiltere Aşı Bakanı: Yapılan aşılar COVID-19'un bulaşmasını engelliyor
22 Şubat 2021 12:22 -
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İngiltere Aşı Bakanı yaptığı açıklamada, aşıların COVID-19'un bulaşmasını engellemede etkili olduğunu söyledi.

Nadhim Zahawi, aşıların enfeksiyonları ve hastaneye yatışları azaltmada etkili olup olmadığı sorulduğunda Sky News'e “Kanıtların iyi göründüğünü söylemek yeterli” dedi.

HASTANEYE YATIŞLAR AZALDI

Diğer taraftan dördüncü haftada bulunan İskoçya Halk Sağlığı liderliğindeki çalışma, ilk doz hastaneye yatışları Pfizer ve AstraZeneca aşılarında sırasıyla % 85 ve% 94 oranında azaltto.

CNN'de yer alan habere göre bu sonuçlar Birleşik Krallık'taki Covid aşılama programının gerçek etkisinin ilk işareti olarak yorumlandı. İngiltere için rakamların daha sonra açıklanması bekleniyor.

 

Anahtar Kelimeler:

asi covid-19 bulasma

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