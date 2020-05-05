İngiltere Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
05 Mayıs 2020 19:31
İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.
Patoloji laboratuvarlarındaki önlemlere 'Kovid-19' güncellemesi
Turuncu rotayı takip et: 'Kovid-19 ameliyathaneleri' AA ekibince görüntülendi
Prof. Dr. Mustafa Erelel: Çapa'da hasta sayısı yüzde 20-30 düştü, günlük 30-40 hastayı taburcu ediyoruz
Çapa Tıp'ın duayen hocası Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'de 30 Mart'tan bu yana ilk kez vaka sayısı 2 binin altında
Kovid-19 ölümüne yol açan anormal patoloji tespit edildi
15 il için harekete geçiliyor! Virüse karşı yeni plan: Tersine karantina
Bakan Koca DSÖ ile yapılan iki saatlik kritik toplantıyı anlattı: Üç şeyden çok etkilendiler
İlk kez Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.