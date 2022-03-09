İngiltere baş sağlık uzmanı 'yakın gelecekte yeni bir pandemi' konusunda uyardı!

Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı endişesi yaşanırken İngiltere'den korkutan bir haber geldi.

İngiltere’nin baş sağlık uzmanı Profesör Sir Chris Whitty, yakın gelecekte yeni bir pandemi için ‘nispeten yüksek’ bir risk olduğunu öne sürdü.

Profesör Sir Chris Whitty, Ebola ve Zika salgınlarına işaret ederek, son on yılda birçok salgına ‘ramak kaldığını’ söylerken, yeni bir salgın tehlikesi bekledikleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bilim insanları, küresel et ticareti, çiftçilik ve hayvanlarla daha yakın etkileşimlerimiz gibi nedenlerle modern yaşamın bizi daha büyük hayvan kaynaklı salgın riski altına soktuğuna inanıyor.

‘Yeni bir aşı tekniği gündemde’

Profesör Whitty yaptığı açıklamada, pandemi ve önemli salgın risklerinin nispeten yüksek olduğunu belirtirken, ‘Son on yılı düşünürseniz, biri pandemi olan üç büyük salgın yaşadık. Gerçekten büyük bir salgın olan Batı Afrika’daki Ebola ve Güney Amerika’yı etkileyen Zika’yı da unutmamak lazım.’ dedi.

Whitty, Londra’da Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) tarafından düzenlenen ve insanları gelecekteki salgınlara karşı korumak düzenlenen bir konferansta konuştu.

İngiltere’de DIOSynVax’taki ekibin, orijinal SARS ve MERS gibi hastalıklara neden olan virüslerle birlikte bilinen Covid türevleri ve gelecekteki türlerle mücadele etmek için bir aşı tekniği üzerinde çalıştığı da vurgulandı.

30 milyon sterlin destek

Bugün dünya liderleri projeye 30 milyon sterlinden fazla taahhütte bulundular.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Bizi bir sonraki Covid varyantına veya aslında bir sonrakine karşı korumaya yardımcı olmak için Cambridge Üniversitesi’nde geliştirilen yeni varyant geçirmez aşı gibi CEPI’nin yeni nesil aşı teknolojileri için küresel planını desteklemek için bir araya gelmeliyiz.” dedi.

Başbakan, bunun, ülkelerin gelecekteki bir pandemik tehdidin tespit edilmesinin ilk 100 günü içinde güvenli ve etkili teşhis, tedavi ve aşıları kullanıma sunma konusundaki misyonu nasıl yerine getirebileceklerinin ‘önemli bir parçası’ olduğunu söyledi. Johnson, “Son iki yılın trajedisinden sonra, gelecekteki pandemi tehditlerini karşılamaya hazırlanmak için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız” dedi.

İngiltere’de DIOSynVax, proteinlerin yapısı, hesaplamalı biyoloji ve aşıların en iyi etkileriyle nasıl kullanılabileceğini bulmak için bağışıklık sistemini güçlendirme üzerinde çalışıyor. Plan işe yararsa uzmanlar, henüz ortaya çıkmamış ancak pandemilere neden olabilecek bilinmeyen patojenler olan ‘Hastalık X’e karşı aşıların hızla geliştirilebileceğine inanıyor.