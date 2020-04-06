İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Johnson'ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg kararın, gerekmesi ihtimaline karşı Johnson'ı solunum cihazına yakın tutmak için alındığını aktarıyor.

BBC Bilim ve Sağlık Muhabiri James Gallagher, Johnson'ın bilincinin açık olduğunu ve solunum cihazına bağlı olmadığını belirtiyor.

27 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 Nisan günü öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "rutin testler için hastaneye gittiğini ve kendisini iyi hissettiğini" yazmıştı.