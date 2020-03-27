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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Johnson, görevine karantinada devam edeceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 14:22 - BBC
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Johnson, görevine karantinada devam edeceğini açıkladı.

Twitter hesabından bir video ile duyuru yapan Johnson "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geçirdim ve koronavirüs için testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümete liderlik yapmaya video konferans yoluyla devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" dedi.

"İNSANLARLA TOKALAŞMAMA ENGEL OLMAZ" DEMİŞTİ

Boris Johnson, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söylemişti. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını ifade etmişti. 

Geçtiğimiz günlerde Johnson'ın koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı açıklanmıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

boris johnson corona virus

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