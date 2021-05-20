Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut Covid-19 aşılarının, Hindistan varyantı da dahil koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu düşündüklerini söyledi. Johnson, "Bu konuda güvenimiz artıyor" dedi.
İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi
20 Mayıs 2021 10:14 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avam Kamarası'ndaki haftalık olağan oturumda milletvekillerinin soruları yanıtlayan Johnson, bu konuda bugün gözden geçirilen son verilerin cesaret verici olduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre, İngiltere'de koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edilen kişilerin sayısı geçen hafta neredeyse üç katına çıkarak 1300'leri aşmıştı.

Johnson bunun üzerine Hindistan varyantının ülkede normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da tümüyle kaldırılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

johnson hindistan varyanti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.