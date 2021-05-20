İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut Covid-19 aşılarının, Hindistan varyantı da dahil koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu düşündüklerini söyledi. Johnson, "Bu konuda güvenimiz artıyor" dedi.

20 Mayıs 2021 10:14 -