İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi

Avam Kamarası'ndaki haftalık olağan oturumda milletvekillerinin soruları yanıtlayan Johnson, bu konuda bugün gözden geçirilen son verilerin cesaret verici olduğunu söyledi.
İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre, İngiltere'de koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edilen kişilerin sayısı geçen hafta neredeyse üç katına çıkarak 1300'leri aşmıştı.
Johnson bunun üzerine Hindistan varyantının ülkede normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da tümüyle kaldırılması planlanıyor.