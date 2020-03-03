İngiltere Başbakanı Koronavirüs dinlemedi: El sıkışmama engel değil!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsüne karşı ülkeler yüksek düzeyli önlemler alırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ilginç bir açıklama geldi.

Johnson, bugün İngiltere'de Koronavirüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söyledi.

Johnson ayrıca, Koronavirüsü şüpheli hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını söyledi. İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu ifade eden Johnson, bilimsel tavsiyelere de dikkat ettiğini aktardı.

Fransa yönetimi geçtiğimiz hafta halka virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tokalaşmaması tavsiye edilirken, benzer bir çağrı da İsviçre de yapılmış insanlara birbirlerini yanaklarından öpmemeleri gerektiği ifade edilmişti.

ALMAN BAKAN SEEHOFER, MERKEL’E TOKALAŞMADI

Almanya’da Dün Başbakanlık’ta düzenlenen uyum zirvesinde Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Seehofer’e tokalaşmak için elini uzatmış ancak Seehofer tokalaşmayı reddetmemişti. Merkel ise Seehofer’i gülümseyerek anlayışla karşılamıştı.

Corona salgınında dünya genelinde toplamda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede Corona virüsü vakalarının sayısının 51’e yükseldiğini söyledi. Hastaların tedavileri devam ederken 8 kişi ise taburcu edildi.