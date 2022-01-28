İngiltere düşük ücretler nedeniyle binlerce sağlık çalışanını kaybedebilir!

MEDİMAGAZİN - Türkiye’den yurt dışına hekim göçleri en çok İngiltere ve Almanya’ya yaşanıyor. Yapılan yeni bir araştırma İngiltere’de çalışan sağlık personelinin de çalışma şartlarından memnun olmadığını gösteriyor.
İngiltere’de sağlık sektöründe çalışan GMB sendikasına bağlı binden fazla kişiyle yapılan bir anket, çalışanların yüzde 70’inin farklı bir iş bulmaya çalıştığını gösterdi. Aynı anketin geçen yıl ki sonucu ise yüzde 61’di.
Anket sonuçlarına göre;
Sendika, maaşların düşük olmasının binlerce sağlık çalışanının kaybedilmesine neden olacağını belirterek NHS çalışanları için "enflasyon kıran" bir ücret artışı çağrısında bulundu.
GMB Ulusal Görevlisi Rachel Harrison ise, "Boş alkış jestleri ve sahte hastanelerin vaatleri yerine, bu hükümetin personele uygun bir maaş artışı vermesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.