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İngiltere düşük ücretler nedeniyle binlerce sağlık çalışanını kaybedebilir!
İngiltere'de sağlık çalışanlarının 3'te 2'sinden fazlası stres ve ücret nedeniyle iş değiştirmeyi düşünüyor.
İngiltere düşük ücretler nedeniyle binlerce sağlık çalışanını kaybedebilir!
28 Ocak 2022 16:36 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Türkiye’den yurt dışına hekim göçleri en çok İngiltere ve Almanya’ya yaşanıyor. Yapılan yeni bir araştırma İngiltere’de çalışan sağlık personelinin de çalışma şartlarından memnun olmadığını gösteriyor.

İngiltere’de sağlık sektöründe çalışan GMB sendikasına bağlı binden fazla kişiyle yapılan bir anket, çalışanların yüzde 70’inin farklı bir iş bulmaya çalıştığını gösterdi. Aynı anketin geçen yıl ki sonucu ise yüzde 61’di.

Anket sonuçlarına göre;

  • Üç NHS çalışanından ikisi, son altı ay içinde bırakmayı düşündüklerini söyledi.
  • NHS çalışanlarının yarısı ayrılmak istemelerinin nedeni olarak stres ve maaş seviyesini gösterirken altı kişiden biri ise zorbalığı sebep gösterdi.
  • Birçok NHS çalışanı stres seviyesinin başka bir işe kıyasla yüzde 36 daha yüksek olduğunu belirtti.

Sendika, maaşların düşük olmasının binlerce sağlık çalışanının kaybedilmesine neden olacağını belirterek NHS çalışanları için "enflasyon kıran" bir ücret artışı çağrısında bulundu.

GMB Ulusal Görevlisi Rachel Harrison ise,  "Boş alkış jestleri ve sahte hastanelerin vaatleri yerine, bu hükümetin personele uygun bir maaş artışı vermesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere saglik calisanlari nhs maas is degisikligi yurtdisi hekim

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8
1) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
28.01.2022 16:54:25
Turkiyedeki kosullarla karsilastirirsaniz yanimiza yaklasamazlar olumsuzlukta..orada kimse elini kolunu sallayarak randevusuz gelemez hastaneye, 20dk.dan az muayene suresi yoktur.. Izin, nobet ve ücretler saatine gore alinir.. Siddeete karsi agir yaptirimlari vardir.. Malpraktisde hersey hekime yuklenmez vb vb.. Tek sorun ortalama ulkenin refah payina gore ucretlerinin asagida kalmasidir. Ancak mesai sonrasi da calisabilirler.. Tam gun diye bir zorlama da yoktur..
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