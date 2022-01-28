İngiltere düşük ücretler nedeniyle binlerce sağlık çalışanını kaybedebilir!

MEDİMAGAZİN - Türkiye’den yurt dışına hekim göçleri en çok İngiltere ve Almanya’ya yaşanıyor. Yapılan yeni bir araştırma İngiltere’de çalışan sağlık personelinin de çalışma şartlarından memnun olmadığını gösteriyor.

İngiltere’de sağlık sektöründe çalışan GMB sendikasına bağlı binden fazla kişiyle yapılan bir anket, çalışanların yüzde 70’inin farklı bir iş bulmaya çalıştığını gösterdi. Aynı anketin geçen yıl ki sonucu ise yüzde 61’di.

Anket sonuçlarına göre;

Üç NHS çalışanından ikisi, son altı ay içinde bırakmayı düşündüklerini söyledi.

NHS çalışanlarının yarısı ayrılmak istemelerinin nedeni olarak stres ve maaş seviyesini gösterirken altı kişiden biri ise zorbalığı sebep gösterdi.

Birçok NHS çalışanı stres seviyesinin başka bir işe kıyasla yüzde 36 daha yüksek olduğunu belirtti.

Sendika, maaşların düşük olmasının binlerce sağlık çalışanının kaybedilmesine neden olacağını belirterek NHS çalışanları için "enflasyon kıran" bir ücret artışı çağrısında bulundu.

GMB Ulusal Görevlisi Rachel Harrison ise, "Boş alkış jestleri ve sahte hastanelerin vaatleri yerine, bu hükümetin personele uygun bir maaş artışı vermesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.