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İngiltere hükümeti 2 metrelik sosyal mesafenin '1 metreye indirilmesini' değerlendiriyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal mesafe için getirilen 2 metre kuralının gözden geçirilmesi talimatı verdi.
İngiltere hükümeti 2 metrelik sosyal mesafenin '1 metreye indirilmesini' değerlendiriyor
15 Haziran 2020 12:17 - BBC
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İngiltere'de restoranlar başta olmak üzere çok sayıda işletme ve iktidardaki Muhafazakar Parti’den bazı milletvekilleri 2 metre kuralının işlerini ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle mesafenin daraltılması çağrısı yapıyordu.

Kuralın İngiltere’de publar ve restoranların açılması için belirlenen 4 Temmuz tarihine kadar gözden geçirilip nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Kararın, bilim insanları ve ekonomistlerin verileri ile analizlerinin incelenerek alınacağı bildiriliyor.

İngiltere hükümetinin mevcut tavsiyesi, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için 2 metre mesafe kuralına uyulması yönünde. Dünya Sağlık Örgütü de en az 1 metre mesafenin korunması tavsiyesinde bulunuyor.

Fransa ile Danimarka’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler 1 metre kuralını uyguluyor.

Ama İngiliz hükümetinin danışmanları, mesafeyi 1 metreye indirmenin riski de 10 kat artıracağı uyarısını yapıyor.

Anahtar Kelimeler:

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