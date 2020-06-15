İngiltere hükümeti 2 metrelik sosyal mesafenin '1 metreye indirilmesini' değerlendiriyor

İngiltere'de restoranlar başta olmak üzere çok sayıda işletme ve iktidardaki Muhafazakar Parti’den bazı milletvekilleri 2 metre kuralının işlerini ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle mesafenin daraltılması çağrısı yapıyordu.

Kuralın İngiltere’de publar ve restoranların açılması için belirlenen 4 Temmuz tarihine kadar gözden geçirilip nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Kararın, bilim insanları ve ekonomistlerin verileri ile analizlerinin incelenerek alınacağı bildiriliyor.

İngiltere hükümetinin mevcut tavsiyesi, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için 2 metre mesafe kuralına uyulması yönünde. Dünya Sağlık Örgütü de en az 1 metre mesafenin korunması tavsiyesinde bulunuyor.

Fransa ile Danimarka’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler 1 metre kuralını uyguluyor.

Ama İngiliz hükümetinin danışmanları, mesafeyi 1 metreye indirmenin riski de 10 kat artıracağı uyarısını yapıyor.