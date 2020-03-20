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İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa'da başta İtalya olmak üzere birçok hastane yeni hasta ağırlayacak ekipmandan yoksun.
İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi
20 Mart 2020 19:02 - Euronews
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İngiltere - Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.

Bloomberg'in haberine göre, İngiliz hükümeti veteriner hekimleri ile tedarikçilerini suni solunum cihazlarını Ulusal Sağlık Servisi ile paylaşmaları için çağrıda bulundu. İlgili kurumlar arasında görüşmeler başladı.

Hükümet diğer taraftan da yaklaşık 20 bin ek makinenin üretilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Akut solunum yetmezliği olan Covid-19’lu hastalar için kullanılan bu cihazlar bu süreçte hayati öneme sahip. Ancak salgının hızla yayılması sebebiyle sağlık sisteminin en gelişmiş olduğu ülkelerde dahi yeterince cihaz bulunmama riski var.

Elon Musk: Gerekirse solunum cihazı yaparız

Bu arada Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, koronavirüs salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti.

Musk, Twitter hesabından ''İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz'' açıklamasında bulundu.

İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, ''Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter'dan Musk'a cevap vererek New York'un suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 suni solunum cihazi elon musk veteriner

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