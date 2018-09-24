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İngiltere Kanser Araştırma Kurumu kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin artacağını duyurdu
İngiltere Kanser Araştırma Kurumu, 2043 yılına kadar kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin ilk sıraya yerleşeceğini bildirdi. Kurumunun yaptığı araştırmada günümüzde kadınlarda görülen kanserin yüzde 12'sinin sigara içmeye ve yüzde 7'sinin aşırı kiloya bağlı geliştiği ifade edilirken, 25 yıl içinde bu oranların değişeceği kaydedildi
İngiltere Kanser Araştırma Kurumu kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin artacağını duyurdu
24 Eylül 2018 - AA
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İngiltere Kanser Araştırma Kurumu (Cancer Research UK), 2043 yılına kadar kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin ilk sıraya yerleşeceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; kurumun yaptığı araştırmada günümüzde kadınlarda görülen kanserin yüzde 12'sinin sigara içmeye ve yüzde 7'sinin aşırı kiloya bağlı geliştiği ifade edilirken, 25 yıl içinde bu oranların değişeceği kaydedildi.

Araştırmada gelecek yıllarda sigara içme oranının azalmasının ancak obezite oranlarının artmasının beklendiğine işaret edilen araştırmada, 2035 yılına kadar kadınlarda görülen kanserin yüzde 10'unun sigara içmeye ve yüzde 9'unun aşırı kiloya bağlı gelişeceği tahmininde bulunuldu.
Araştırmada, 2043 yılına kadar ise kadınlarda obezitenin tetiklediği kanserlerin ilk sıraya yerleşebileceği bildirildi.

Çalışmada, sigaranın lösemi, akciğer, mesane, bağırsak, rahim, pankreas ve mide gibi kanser türlerine, obezitenin ise bağırsak, safra kesesi, böbrek, karaciğer, meme, yumurtalık ve tiroid kanserine yakanlama riskini artırdığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

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