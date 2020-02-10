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İngiltere, koronavirüsü 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan etti
İngiltere, yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın bir tehdit" ilan ederken, ülkedeki vaka sayısı da 8'e çıktı
İngiltere, koronavirüsü 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan etti
10 Şubat 2020 - AA
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LONDRA- İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasında yeni tip koronavirüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, koronavirüs taşıyan kişiler zorla karantinaya alınabilecek ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebilecek.

Ayrıca Çin'den tahliye edilen İngilizlerin gözlem altında tutulduğu 2 ayrı hastane, "tecrit tesisleri" olarak belirlenirken, salgının başladığı Vuhan kenti ve Hubey eyaleti de "enfekte bölge" ilan edildi.

Öte yandan, ülkede 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 8'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

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