İngiltere, ölümden sonra sperm bağışını tartışıyor!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Journal of Medical Ethics dergisinde yayınlanan yeni önerinin detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“İngiltere'de sperm vericilerin sayısındaki yetersizlik ve doğurganlık kliniklerinden gelen talebi karşılayabilmek için her yıl başta Danimarka ve ABD'den olmak üzere en az 7 bin numunenin ithal edilmesine neden oluyor.

İngiltere’de sperm donörü sıkıntısı var ve bu sorunu çözmenin tek yolunun bu olduğu düşünülüyor.



Az sayıda vaka, ölümden günler sonra erkeklerden alınan spermlerin canlı gebelikler ve sağlıklı çocuklar için kullanılabileceğini gösteriyor.

Doktorlar, ölü erkeklerden alınan bağışların sadece açığı azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda mevcut sperm çeşitliliğini de artıracağını söylüyor.

İngiltere'de donör bağışı sonrasında doğan çocukların 18 yaşına geldiklerinde donör babalarıyla iletişim kurmalarına izin veriliyor. Bu şekilde doğan çocuklar üzerindeki psikolojik etkinin ne olacağı şimdilik bilinmiyor.”