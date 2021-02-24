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İngiltere, rahim ağzı kanserinde erken teşhis için evlere test göndermeye hazırlanıyor
İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi, evde yapılabilen rahim ağzı kanseri testlerini postayla göndermeye hazırlanıyor
İngiltere, rahim ağzı kanserinde erken teşhis için evlere test göndermeye hazırlanıyor
24 Şubat 2021 13:45 - BBC
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Londra'daki 31 bin kadın ile başlanacak denemelerde kanserin ilk belirtilerini erken teşhis etmek hedefleniyor.

Kültürel bariyerler, Covid-19 veya utangaçlık gibi bir dizi neden, kadınların aile hekimlerinde bu testleri yaptırmasının önüne geçebiliyor.

Danimarka ve Avustralya gibi ülkeler de kadınların evlerine bu tür testler gönderiyor.

Pandemi döneminde smear testlerinin ertelenmesi, rahim ağzı kanseri üzerine çalışan kuruluşları alarma geçirmişti.

Evde yapmaya uygun test kitlerinde rahimden örnek almak için pamuklu bir çubuk bulunuyor.

Kadınlar aldıkları örneği postayla sağlık kuruluşlarına ulaştırabilecek.

Test sonucunda insan papillom virüsü (HPV) tespit edilen kadınlar, rahim ağızlarındaki hücrelerin daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi için aile hekimlerine davet edilecek.

HPV enfeksiyonları söz konusu hücreleri değiştirerek kansere yol açabiliyor ve bu kanserin erken teşhisi hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

Kanser araştırmaları yapan bir vakıf olan Cancer Research UK, evde yapılan testlerin ne kadar başarılı olduğunun henüz bilinmediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre Birleşik Krallık'ta yalnızca 2020'nin Nisan ve Mayıs aylarında yapılamayan rahim ağzı kanseri testi sayısı 600 bin oldu.

Evde test programının başında bulunan Londra'daki King's College'dan Dr. Anita Lim, "Düzenli kontrollere gelmeyen kadınlar aynı zamanda en yüksek risk grubunda yer alan kadınlar" dedi ve ekledi:

"Bu yüzden testleri kolaylaştırmanın yolunu bulmalı ve önlemesi çok kolay olan bu kanseri erken teşhis etmeliyiz. Evde test imkanı bunun için çığır açacak."

Anahtar Kelimeler:

londra kanser erken teshis covid-19

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