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İngiltere Sağlık bakanı: Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor
İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ülkede bazı Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının ihtiyaç duyulandan fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor olabileceğini söylemesi tepki çekti.
İngiltere Sağlık bakanı: Bazı sağlık çalışanları gereğinden fazla teçhizat ve koruyucu malzeme kullanıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

11 Nisan 2020 17:28 -
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Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Hancock'un sözlerinin "rencide edici" olduğunu söyledi.

Sağlık kuruluşları ve sendikalar da Hancock'a tepki gösterdi.

Hancock, ülkede bugüne kadar 19 NHS personelinin koronavirüs sonucu hayatını kaybettiğini açıklamış, sağlık çalışanlarından teçhizatı ve koruyucu malzemeleri "gereğinden fazla kullanmamalarını" istemişti.

"Ölümlerle teçhizat ve koruyucu malzeme eksikliği arasındaki bağlantıya ilişkin bilgim yok" diyen Hancock, sözlerinin tepki çekmesinin ardından hangi sağlık çalışanlarının nasıl virüse yakalandıklarıyla ilgili soruşturma açılacağını duyurmuştu.

'Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor'

İngiltere Tıp Derneği ise koronavirüs hastalarını tedavi eden bazı NHS çalışanlarının hala yeterli teçhizata ve koruyucu malzemeye sahip olmadığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Doktorlar hayatlarını tehlikeye atıyor" denildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Cuma günü yaptığı açıklamada tüm NHS personeli için yeterli sayıda teçhizatın ve koruyucu malzemenin olduğunu, eksikleri de gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs sonucu sadece 9 bin 875 hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 78 bin 991.

Açıklanan sayılar ise sadece hastanelerden elde edilen verileri içeriyor.

Anahtar Kelimeler:

matt hancock

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