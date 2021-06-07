İngiltere Sağlık Bakanı: Salgınla ilgili önlemleri kaldırmak için henüz erken

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede Corona virüsü önlemlerini tamamen kaldırmaktan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. İngiltere’de önlemlerin 21 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.

Hancock, ülkede halen daha Hindistan varyantının etkili olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. İngiltere Sağlık Bakanı, ülkede yeniden yükseliş gösteren vaka sayılarına da dikkat çekti.

Gelinen noktada Hancock, 21 Haziran’da önlemlerin tamamen kaldırılacağını söylemenin erken olduğunu ve Başbakan Johnson’la birlikte yeniden bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

İngiltere’de şu ana kadar 4,5 milyondan fazla vaka görülürken 128 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte de 5 bin 655 vaka görülürken 13 kişi de hayatını kaybetti.

İngiltere yoğun bir biçimde aşılama yapan ülkelerden biri. Ülkede hem Pfizer-Biontech hem de Astra-Zeneca aşısı uygulanıyor.