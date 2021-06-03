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İngiltere Sağlık Bakanı: Ülke tarihindeki en başarılı aşılama programı
İngiltere'de yetişkin nüfusun dörtte üçüne ilk doz COVID-19 aşısı yapıldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke tarihindeki "en büyük ve en başarılı aşılama programı" olduğunu söyledi.
İngiltere Sağlık Bakanı: Ülke tarihindeki en başarılı aşılama programı
03 Haziran 2021 09:12 - AA
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İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık altı ay önce başlayan aşılamada bugüne kadar toplam 39 milyon 585 bin 665 ilk doz aşı yapıldı.

Bu sayı 18 yaşından büyüklerin yüzde 75,2'sine denk gelirken, ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık yarısı da (yüzde 49,5) her iki doz aşıyı oldu.

"Ülke tarihindeki en başarılı aşılama programı"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yetişkinlerin dörtte üçünden fazlasına ilk doz aşı yapılmasının kendisini inanılmaz derecede memnun ettiğini söyledi.

Bunun ülke tarihindeki "en büyük ve en başarılı aşılama programı" olduğunu kaydeden Hancock, ancak işlerinin hala bitmediğini ve ikinci doz aşıların yapılması için çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

1 günde 4 bin 330 vaka

Hükümet, 21 Haziran'a kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü yetişkinlerin aşılanmasını tamamlamayı amaçlıyor.

Bu arada ülkede son 24 saatte 4 bin 330 yeni vaka açıklanırken 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 127 bin 794 oldu.

Anahtar Kelimeler:

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