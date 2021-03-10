İngiltere varyantı önemli ölçüde yüksek ölüm oranlarına sahip

MEDİMAGAZİN-B.1.1.7 olarak bilinen yeni SARS-CoV-2 varyantı ile enfekte olan İngiltere'deki insanlar arasındaki ölüm oranlarını diğer suşlarla enfekte olanlarla karşılaştıran bir çalışmada, bilim adamları yeni varyantın "önemli ölçüde daha yüksek" ölüm oranına sahip olduğunu buldu.

British Medical Journal'da yayınlanan Birleşik Krallık çalışmasında daha önce dolaşan varyantlarla enfekte olmuş eşdeğer bireylere göre % 32 ila % 104 (ortalama % 64) arasında ölme olasılığı daha yüksekti.

İlk olarak 2020 sonbaharında İngiltere'nin güney doğusunda tespit edilen B.1.1.7 varyantı, daha önce dolaşımda olan varyantlardan daha fazla bulaşıcı olduğu bulunmuştu.