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İngiltere vatandaşlarını uyardı: Çin'i terk edin
İngiltere, 420'den fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu
İngiltere vatandaşlarını uyardı: Çin'i terk edin
04 Şubat 2020 - AA
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LONDRA - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada, İngiliz halkının güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu nedenle Çin'deki İngiliz vatandaşlarına virüse maruz kalma risklerini en aza indirmek için mümkünse ülkeyi terk etmelerini öneriyoruz." ifadesini kullandı. 

Raab, salgının çıktığı Hubey eyaletinde bulunan ve tahliye edilmek isteyen İngiliz vatandaşlarına da "Bunu sağlamak için 24 saat çalışmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere cin koronavirus

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