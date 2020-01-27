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İngiltere vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmek istiyor
İngiltere'nin vatandaşlarını, corona virüs salgınının merkezi olan Çin'in Wuhan kentinden tahliye etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi
İngiltere vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmek istiyor
27 Ocak 2020 - AA
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LONDRA- İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi.

Corona virüsün enfekte olması halinde gidilecek hastaneler hangileri?

Bir Başbakanlık sözcüsü de "Dışişleri Bakanlığı olası çözümleri araştırmak amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu uluslararası ortaklarla yakın temas halinde." dedi. 

Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de corona virüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere corona virus wuhan tahliye

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