İngiltere vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmek istiyor

LONDRA- İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi.

Bir Başbakanlık sözcüsü de "Dışişleri Bakanlığı olası çözümleri araştırmak amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu uluslararası ortaklarla yakın temas halinde." dedi.

Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de corona virüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.