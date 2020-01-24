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İngiltere'de Acil Durum Komitesi corona virüs için toplanıyor
İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı
İngiltere'de Acil Durum Komitesi corona virüs için toplanıyor
24 Ocak 2020 - AA
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LONDRA- İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs tehdidini ele almak üzere COBRA'nın toplanma kararı aldığı ve toplantıya Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın başkanlık edeceği bildirildi. 

Toplantıyla ilgili karar, ülkede 14 kişinin virüs bulaştığı şüphesiyle dün muayene edilmesinin ardından alınırken, Başbakanlık henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını kaydetti. 

İngiliz basınına göre, bu 14 kişiden 5'inde virüse rastlanmazken, 9'uyla ilgili hala sonuçların açıklanması bekleniyor.  

"Vakanın görülmesi kuvvetle muhtemel"

Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti.

Cosford, son iki haftada Çin'in Vuhan kentine gidip ülkeye dönen ve ateş, hapşırma ile öksürük gibi semptomları gösteren herkesin hastanelere başvurması gerektiğine işaret etti.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere koronavirus corona virus matt hancock

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