İngiltere'de alışverişte maske takmak zorunlu olacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, virüsün kontrol altında tutulması noktasında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Stratejilerinin virüsü kontrol altında tutarak normal hayata dönüşü mümkün olduğu ölçüde sağlamak olduğunu kaydeden Hancock, bu kapsamda 24 Temmuz itibarıyla marketlerde maske takmayı zorunlu hale getireceklerini belirtti.

Maskenin aynı zamanda müşterilere alışveriş yapma noktasında güven de vereceğini ifade eden Hancock, "Yeni kural çerçevesinde maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası verilebilecek." dedi.

Hancock, kişinin maske takmaması durumunda marketlerin satış yapmama hakkı olacağını ve polise haber verebileceğini duyurdu.

İngiltere'de 15 Haziran'da da toplu ulaşımda maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Kovid-19 nedeniyle 44 bin 830 kişinin hayatını yitirdiği İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.