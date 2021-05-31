Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası
İngiltere'de bu yaz büyük etkinliklere giriş için yasal bir zorunluluk olarak kullanılacak aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği öne sürüldü.
İngiltere'de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası
31 Mayıs 2021 11:31 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

The Telegrah'a konuşan bir hükümet kaynağı, koronavirüs aşı durumunu gösterir sertifikanın zorunlu tutulması uygulamasının geçerliliğini kaybettiğini belirtti.

Hükümet sözcüsü ise, durumun gözden geçirildiğini ve nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Ülkede bakanlar, hükümetin yol haritasında belirlenen 21 Haziran'da karantinadan çıkış için verileri gözden geçiriyor. Bu tarih itibarıyla insanların futbol maçı ve konserler gibi, çok kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere dahil olmasına izin verilmesi planlanıyor.

AŞI SERTİFİKASI TARTIŞMASI

Aşı sertifikası, uluslararası seyahat için olası bir gereklilik olarak kabul edilse de ülke içinde yasal ve etik tartışmaları beraberinde getirmişti. Nisan ayında Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, koronavirüs durum belgelerinin ya da aşı sertifikalarının "iki katmanlı" bir toplum oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili de geçtiğimiz ay ülke içindeki aşı sertifikası uygulamasına karşı kampanya başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:

asi sertifikasi ingiltere

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.