İngiltere'de aşılama etkisi: Günlük yeni Covid-19 vakaları aynı kalsa da ölümler azalıyor

Bir çalışmaya göre Covid-19 vakaları Şubat ayından bu yana üçte iki oranında azaldı ve daha sonra yatay bir seyir izlemeye başladı.

Vaka sayısının belli bir seviyede kalmaya devam etmesinin büyük olasılıkla insanların daha fazla temas etmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak ölümler benzer bir seyir izlemedi.

Ocak ayından önce yani aşı programının başlamasından önce durum daha farklıydı.

Hükümetin isteğiyle Imperial College London tarafından yapılan araştırmada, İngiltere nüfusunu temsil eden 140 bin kişilik örneklemden sürüntü örnekleri alındı.

11-30 Mart arası koronavirüs testi yapılan bu grupta 227 kişide virüs tespit edildi. Yani grubun yüzde 0,2'sinde, bir başka deyişle her 500 kişiden birisinde virüse rastlandı.

Ancak 65 yaşın üzerindekilerde enfeksiyon oranı bunun yarısı düzeyinde çıktı ve bu yaş gurubunda her 1000 kişide bir vaka görüldü.

4 Şubat - 23 Şubat arası yapılan aynı çalışmada İngiltere'de her 200 kişiden birinde koronavirüs olduğu tahmin edilmişti.

Bu, vakalarda Ocak ayına kıyasla üçte iki oranında bir azalma olduğu anlamına geliyordu ve düşüş neredeyse tamamen kısıtlama önlemlerinden kaynaklanıyordu.

Ancak artık bilim insanları, vaka sayılarında aşı kaynaklı azalmayı tespit edebiliyor.

En çok bulaş çocuklar arasında

Imperial College London'da çalışmayı gerçekleştiren ekipten Prof. Stephen Riley, vaka sayılarında Şubat ve Mart'ta görülen büyük düşüşün ardından, Mart sonuna kadar olan kabaca üç haftalık dönemde vaka sayılarının yatay bir seyir izlediğini belirtti.

Uzmanlar Mart sonuna kadar olan bu dönemde virüs bulaştırma katsayısının 1 olduğunu tahmin ediyor. Yani salgın yatay bir seyir izliyor ama gerilemiyor.

Çalışmada "8 Mart 2021'de kısıtlama önlemlerinde atılan ilk büyük normalleşme adımı olan okulların açılmasıyla, yeni vakaların görülme hızındaki azalma önemli oranda yavaşladı" deniliyor.

Enfekiyonların en çok ilkokul ve ortaokulun ilk yıllarında okuyan çocuklarda (5-12 yaş arası), en az da 65 yaşın üzerinde görüldüğü ve bunun da "aşılama programının etkileriyle tutarlı olduğu" belirtildi.

Prof. Riley vaka sayısındaki yatay seyrin artan sosyal temas, kısmen de okulların açılmasından kaynaklandığını söyledi.

Okulların açılmasıyla vakaların artmamasının "sevinç verici" olduğunu belirten Riley, normalleşme adımları atıldıkça bilim insanları ve hükümetin "durumu yakından izlemesi gerektiğini" vurguladı.

İngiltere'de şu ana dek 5,6 milyon kişi iki doz aşı olurken, 31,7 milyon kişiyye ilk doz aşı yapıldı.

İngilltere'de Çarşamba günü Covid-19'dan 45 işi hayatını kaybederken, 2763 vaka kayıtlara geçti.