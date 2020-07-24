Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de bugünden itibaren kapalı alanların çoğunda maske takmak zorunlu
Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında İngiltere'de bugünden itibaren kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
İngiltere'de bugünden itibaren kapalı alanların çoğunda maske takmak zorunlu
24 Temmuz 2020 09:14 - BBC Türkçe
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeni düzenlemenin detayları, yürürlüğe girmesine 12 saatten az bir süre kala açıklandı.

Buna göre süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi kapalı kamusal alanlara maskesiz girilemeyecek.

Bu alanlarda maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek.

Girişte başka önlemler alan restoran, kuaför, müze gibi yerlerse düzenlemeye dahil değil.

11 yaş altı çocuklar, engelliler ve özellikle maske takmayı zorlaştıran özel bir rahatsızlığı bulunanlar da düzenlemeden muaf tutulacak.

İngiliz sağlık yetkilileri ailelere, boğulma riskine karşı bebek ve çocuklara maske takmamaları uyarısında bulundu.

Mağaza ve dükkan çalışanlarınınsa maske takması zorunlu değil ancak uygun olduğunda maske takmaları "ciddi şekilde tavsiye ediliyor".

İngiltere'de bugüne kadar maske takmak bireysel karara bırakılmıştı.

Girişte müşterilere başka güvenlik önlemleri uygulayan ve maske zorunluluğunun bulunmadığı kapalı alanlar şöyle:

  • Restoranlar
  • Barlar
  • Kuaför ve güzellik salonları
  • Spor salonları
  • Sinema, konser salonu ve tiyatrolar
  • Müzeler

İstasyonlardaki maske kuralı ise sadece tamamen kapalı olan istasyonlarda geçerli olacak.

Polis: Mağazaları gezip maske kontrolü yapmayacağız
Yeni düzenlemeyle birlikte polisin ceza uygulama gücü olacak ancak bunun "son çare" olarak kullanılacağı ve polislerin mağazaları gezip maske kontrolü yapmayacağı belirtildi. Polis bunun yerine, mağaza görevlilerinden maskesiz kişilerin içeri girmesine izin vermemelerini istedi.

Hükümetin tavsiyesine göre maskeler ağız ve burnu tam kapatacak şekilde olacak, fular ya da bandana gibi basit kumaşlar da maske olarak kullanılabilecek.

Mağazalarda maske takmak İskoçya'da 10 Temmuz'dan beri zorunlu. Galler ve Kuzey İrlanda'da ise maske zorunluluğu bulunmuyor.

İngiltere ve İskoçya'da toplu taşıma araçlarında maske takmak halihazırda zorunluydu.

Kuzey İrlanda da toplu ulaşımda büyük oranda maske zorunluluğu getirmişti. Galler'de ise toplu taşıma araçlarında maske 27 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak.

İngiltere'de mağazalarda maske takma zorunluluğu getirilmesi, Pazartesi günü başkent Londra'da yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edilmişti.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs vaka sayısı 297 binin üzerinde. Salgında yaklaşık 45 bin 500 kişi de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus maske ingiltere maske takma maske kontrolu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) Open acc (Hekim)
24.07.2020 10:00:19
Evet olması gereken bir zorunluluğun uygulanabilir hali. Biz ne yaptık her zamanki gibi aşırıya kaçtık, her yerde maske zorunluluğu. Sonuç; doğru maske kullanımı %1 in altında
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.