İngiltere'de 'çift mutant' Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü

İngiltere'de, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu bildirildi.

20 Nisan 2021 11:09 -