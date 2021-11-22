İngiltere'de COVID geçiren çocuklara 12 hafta sonra aşı olun tavsiyesi

MEDİMAGAZİN - Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) , COVID enfeksiyonu geçiren 12-17 yaş grubu çocuklara COVID aşısı yaptırmadan önce 12 hafta geçmesinin beklenmesini tavsiye etti.

COVID geçiren çocuklarda aşı yaptırma sürecinin uzatılmasının nedeni olarak zaten küçük bir risk barındıran miyokardit vakaları gerekçe gösterildi. Enfeksiyon ile aşılama arasındaki sürecin uzatılmasının çok küçük olan miyokardit riskini daha da azaltacağı ifade edildi.

Yetkililer, gençlerde doğal enfeksiyonun koruma süresinin en az üç ay olması nedeniyle aşı olunacak tarihin ileri alınmasının bir sorun yaratmayacağını söyledi.

UKHSA'dan Dr. Mary Ramsay, “COVID aşıları son derece güvenli, ancak 18 yaş altı gençler için COVID enfeksiyonu ile aşılama arasında daha uzun bir süre tavsiye ediyoruz.“ ifadelerini kullandı.