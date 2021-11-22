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İngiltere’de deri rengine göre yanlış sonuç veren oksimetrelerle ilgili soruşturma
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kişilerin deri rengine göre yanlış sonuç veren oksimetreler hakkında bağımsız soruşturma başlattığını duyurdu. Kandaki oksijen seviyesini ölçen ve Kovid-19 tedavisinde büyük rol oynayan oksimetrelerin, derinin rengi ne kadar koyuysa kanda o kadar yüksek oksijen olduğuna dair yanlış sonuç verdiği ileri sürüldü.
İngiltere’de deri rengine göre yanlış sonuç veren oksimetrelerle ilgili soruşturma

Sajid Javid

22 Kasım 2021 11:00 - DHA
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İngiltere’de daha önce yapılan analize göre hali hazırda kullanılan oksimetrelerin, deri rengi koyu kişilerde kanda yüksek oksijen sonucu vererek tedavilerde ve teşhiste yanlış sonuç verdiği ileri sürüldü.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid “Bulduğum her yerde sağlık eşitsizliklerini düzeltmek istiyorum. Mevcut tıbbi cihazlarda - ırk ve cinsiyet dahil - sistematik önyargı olup olmadığını görmek için bağımsız bir inceleme görevlendirdim” açıklamasını yaptı.

Oksimetreler nasıl çalışır?

Nabız oksimetresi, parmak ucunun içinden bir ışık geçirerek ucun kırmızı görünmesini sağlayan soğuk bir ışık kaynağı kullanır. Cihaz, parmaktan geçen ışık kaynağından gelen ışığı analiz ederek kırmızı kan hücresindeki oksijen yüzdesini belirleyebiliyor.

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