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İngiltere’de doktorlar koruyucu ekipmanları 'son çare' olarak tekrar kullanabilir
İngiltere Kamu Sağlığı kurumu, koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle ‘son çare’ olarak bu ekipmanların tekrar kullanımını değerlendiriyor.
İngiltere’de doktorlar koruyucu ekipmanları 'son çare' olarak tekrar kullanabilir
15 Nisan 2020 11:33 - BBC
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İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda kamu sağlığı kurumları yöneticilerinin görüşmesi sonrası hazırlanan 13 Nisan tarihli taslak metinde, koruyucu ekipman stoklarındaki yetersizlik nedeniyle sağlık çalışanlarına şu tavsiyeler veriliyor:

Medikal gözlük veya yüz koruyucu olmadığında inşaat veya spor gözlükleri kullanın.

Tek kullanımlık laboratuvar önlüğü veya hasta önlüğüne erişemiyorsanız mevcut önlükleri yıkayarak tekrar kullanın.

Yüz maskelerini mor ötesi ışık veya buharla dezenfekte ederek tekrar kullanın.

BBC’ye bilgi veren İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, söz konusu maddelerin taslak olduğunu ve henüz kesinleşmediğini söyledi.

 

Anahtar Kelimeler:

koruyucu ekipman stoklari saglik calisanlari ingiltere

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