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İngiltere'de doktorlara uyarı: Çocuklar arasında koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor olabilir
İngiltere'de doktorlara 'acil' koduyla gönderilen bir uyarıda çocuklar arasında son üç haftada koronavirüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtildi.
İngiltere'de doktorlara uyarı: Çocuklar arasında koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor olabilir
27 Nisan 2020 17:46 - BBC
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in uyarısında "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denildi.

Uyarıda bu hastalığın hem koronavirüs testleri pozitif çıkan hem de bu virüse yakalanmayan çocuklarda görüldüğü belirtildi.

Toksik şok sendromu ve Kawasaki Hastalığı belirtileri
Açıklamaya göre bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. (Kawasaki Hastalığı'nda orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.)

Uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne dikkat çekilerek bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi.

Ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor
Çocuklarda görülen yeni rahatsızlığın İngiltere genelinde ne kadar yaygın olduğuna dair bir veri bulunmuyor.

Ancak vakaların başta başkent Londra olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde gözlendiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 ingiltere toksik sok sendromu kawasaki hastaligi

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