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İngiltere'de ilk kez COVID-19 kaynaklı ölüm görülmedi
İngiltere'de COVID-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi. Ülkede yükselmeye başlayan vaka sayılarında Hindistan varyantından endişe ediliyor.
İngiltere'de ilk kez COVID-19 kaynaklı ölüm görülmedi
01 Haziran 2021 22:05 -
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İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 165 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 4 milyon 490 bin 438'e ulaştı. Böylece vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 31 arttı.

Ülkede 9 Nisan'da 3 binin altına düşen günlük vaka sayısı, 16 Mayıs'tan itibaren yeniden yükselmeye başlamıştı.

Hindistan varyantı endişesi

Vaka sayılarındaki artışta İngiliz hükümetinin "endişe türü" olarak tanımladığı Hindistan varyantının etkili olduğu belirtiliyor. Son günlerde görülen vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde bu varyant tespit ediliyor.

İlk kez can kaybı yok

Vaka sayılarındaki artışa rağmen ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı ölüm görülmedi.

İngiltere'de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 39 milyon 477 bin 158'e ulaştı, bunlardan 25 milyon 734 bin 719'una ikinci doz aşı da uygulandı.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere

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