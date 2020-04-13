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İngiltere'de koronavirüs ölümleri 10 bini aştı
İngiltere’de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 737 kişinin daha hayatını kaybederken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 10 bini aştı
13 Nisan 2020 09:21 - İHA
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Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. İngiltere'de son 24 saatte 737 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612'ye ulaştı. İngiltere'de toplam vaka sayısı 84 bin 279'a ulaşırken, 344 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılan korona virüs tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu edilirken, İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladığı bir video yayınladı.

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