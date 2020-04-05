İngiltere'de koronavirüsü yaydıkları gerekçesiyle 5G baz istasyonlarına saldırı!

Yeni tip koronavirüs Covid-19’un yayılmasında 5G mobil teknolojisinin etkisi var mı? Bu yöndeki iddiaların yayılmasıyla birlikte İngiltere’de 5G direklerine saldırılar gerçekleşti. Bu yöndeki iddialarla ilgili bir soruya cevap veren İngiltere Kabine Bakanı Gove bunun anlamsız olduğunu olduğunu belirterek “tehlikeli bir saçmalık” yorumunda bulundu.

Birmingham şehri başta olmak üzere ülkede bazı yerlerde baz istasyonlarına saldırılar gerçekleşirken telekom çalışanlarına da sataşmalar oldu.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Stephen Powis 5G komple teorisinin bilimsel bir veriye dayanmayan yalan haber olduğunu söyledi. Powis, bu iddiaların salgınla mücadele eden acil yardım ekiplerinin çalışmalarına zarar verebileceğini kaydetti.

Powis “5G hikayesi tamamen ve sonuna kadar bir zırva. Saçmalık. Yalan haberinin en kötü türlerinden birisi.” dedi.

Ülkede telekom operatörleri 5G ile koronavirüs arasında ilişki kuran söylentilerin hızla yayıldığının ve sektör çalışanlarının tehdit edildiğinin farkında olduklarını bildirdi.