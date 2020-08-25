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İngiltere’de okulların yeniden açılması ile Covid-19 vakalarında artış meydana geldi
İngiltere’de okulların tekrar açılmasının ardından 198 yeni Covid-19 vakası saptandı. Yetkililer, ilerleyen zamanlarda okulların tekrar kapanabileceğini belirtti.
İngiltere’de okulların yeniden açılması ile Covid-19 vakalarında artış meydana geldi
25 Ağustos 2020 16:29 - MEDİMAGAZİN
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Public Health İngiltere’nin yaptığı araştırmaya göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi ve okulların tekrardan açılması sonucunda okullarda 198 yeni Covid-19 vakası saptandı. Doğrulanmış vakaların 70’ini çocuklar, 128’ini ise personeller oluşturuyor.

Bulgulara göre, Haziran 2020’de okullara dönen yaklaşık 1 milyon okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin yalnızca 70’i enfekte oldu. Okullardaki enfekte oranları ise okulun bulunduğu bölgedeki Covid-19 artış eğilimine bağlı. Dolayısıyla, araştırmada da belirtildiği üzere, vakaların artış gösterdiği bölgelerdeki okulların tekrar kapanma olasılığı yüksek.
İngiltere’de, yaklaşık 8,9 milyon öğrenciden yalnızca 1,6’sının okullara döndüğü biliniyor.

Okullarda, enfeksiyon genellikle personelden personele yayılım göstermiş
Çalışmada, vaka sayısının en çok olduğu okullarda yayılımın daha çok personelden personele olduğu belirtilmiş. Uzmanlar, personelleri virüse maruz kalma olasılığına karşı her zaman tetikte olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle, eğitim kurumlarındaki ortak personel odalarında sıkı önlemler alınması son derece gerekli.

Çocuklar arasında ise personele oranla bulaşma hızı çok daha nadir. 
Birleşik Krallık Ulusal Eğitim Birliği genel sekreteri Kevin Courtney, hükümetin, enfeksiyon sayısında artış devam ederse daha fazla öğretmen istihdam etmesi ve eğitim için daha fazla alan ayrılması gerektiğini söyledi. Böylece, bir arada bulunan insan sayısında sınırlamalara gidilebilir.

Public Health İngiltere ise şu sıralar, eğitim ortamlarında antikor yaygınlık oranlarını inceleyeceği yeni bir çalışma için hazırlanıyor. Araştırma, ilerleyen günlerde sonuçlanacak.
 

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