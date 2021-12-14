İngiltere'de Omicron alarmı: Hastaları taburcu edin!

MEDİMAGAZİN - Omicron varyantından ilk ölümün görüldüğü İngiltere'de hastanelere mümkün olduğu kadar çok hastayı taburcu etmeleri söylendi.

Hastanelere gönderilen bir mektupta İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi yöneticileri, Noel'den önce hastanelere yataklarını boşaltmalarını hastaları bakımevleri veya gerekirse otellere göndermeleri gerektiğini belirtti.

Oteller, hastane yatakları üzerindeki artan baskıyı hafifletmek için İspanya ve Yunanistan'dan gelen işçilerle geçici bakım tesislerine dönüştürülüyor .

Alarm seviyesinin en üst düzeye yükseltildiği ülkede hastanelere ve pratisyen hekimlere rutin hizmetleri azaltmaları ve sadece acil müdahaleye ihtiyaç duyanlara hizmet vermeleri iletildi. Hastanelerde elektif ameliuyatlar duracak, ancak kanser hastaları ve uzun süredir bekleyenler de dahil olmak üzere “klinik önceliği en yüksek hastalara” öncelik verilecek.

Güçlendirici aşılarla ilgili de seferberlik ilan edilirken İngiliz Tabipler Birliği, aşı kampanyasının Omicron'un yayılmasını durdurmak için yeterli olmayacağını ve nüfusun dörtte birinin hala bir güçlendirici aşıya ihtiyacı olduğunu belirtti. Tabipler Birliği, ayrıca barlarda ve restoranlarda yüz maskelerine dönüş, kapalı alanlarda 2 metrelik sosyal mesafe, halka açık toplanma kısıtlamaları, okullarda ve diğer ortamlarda havalandırma için yasal gereklilikler, daha hızlı test ve FFP2 maskelerinin takılması tavsiyesi çağrısında bulundular.