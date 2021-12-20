İngiltere'de Omicron kaynaklı 12 ölüm oldu

MEDİMAGAZİN-The Guardian'daki habere göre, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, Times Radio'ya şunları söyledi:

"Omicron'a bakarsanız, aslında bildiğimiz şey çok hızlı yayıldığıdır. Şu anda Omicron tabanlı 104 hastaneye yatışımız var, 12 ölümümüz var. Ancak verilerde bir zaman gecikmesi var ve bu nedenle ne kadar şiddetli olacağını tam olarak bilmiyoruz.

Bildiğimiz tek şey, güçlendirici aşı alanların %70'in üzerinde etkili koruma elde ettiğidir. Yetişkinlerin %53'ü şu anda güçlendiricilerini almış durumda"