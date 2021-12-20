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İngiltere'de Omicron kaynaklı 12 ölüm oldu
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab , koronavirüsün Omicron varyantı ile 12 kişinin öldüğünü ve 104 kişinin hastanede olduğunu söyledi.
İngiltere'de Omicron kaynaklı 12 ölüm oldu
20 Aralık 2021 15:00 -
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MEDİMAGAZİN-The Guardian'daki habere göre, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, Times Radio'ya şunları söyledi:

"Omicron'a bakarsanız, aslında bildiğimiz şey çok hızlı yayıldığıdır. Şu anda Omicron tabanlı 104 hastaneye yatışımız var, 12 ölümümüz var. Ancak verilerde bir zaman gecikmesi var ve bu nedenle ne kadar şiddetli olacağını tam olarak bilmiyoruz.

Bildiğimiz tek şey, güçlendirici aşı alanların %70'in üzerinde etkili koruma elde ettiğidir. Yetişkinlerin %53'ü şu anda güçlendiricilerini almış durumda"

 

Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm İngiltere'de!

 

Anahtar Kelimeler:

omicron ingiltere

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