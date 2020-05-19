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İngiltere'de sağlık çalışanı 50 gündür göremediği kızına kavuştu
İngiltere' de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 50 gündür 7 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşması duygusal anlara sahne oldu.
İngiltere'de sağlık çalışanı 50 gündür göremediği kızına kavuştu
19 Mayıs 2020 16:01 - DHA
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İngiltere'de sağlık çalışanı Lisa Cave'in (40) koronavirüs bulaşma riskine karşı 7 hafta ayrı kaldığı kızı Ruby Cave'e (7) sarıldığı anlar duygusal anlara neden oldu. Cave, koronavirüs bulaşma riskine karşı astım hastası kızını babasının evine gönderdi. Kızının ayrı kalma nedenlerini anlayabildiğini belirten Cave, bu kararı vermenin zor olduğunu ancak riske atamayacağını belirtti. Cave İngiltere'de normalleşme adımlarını fırsat bilerek kızını görme kararı aldı. Cave, eşi Paul Griffiths'i (48) arayarak bir an önce kızını görmek istediğini söyledi.

"TARİFİ ZOR BİR AN"

Cave kızıyla ilk karşılaştıkları zaman üzerindeki koruyucu kıyafetler yüzünden onu tanıyamadığını söyleyerek şunları ifade etti : Benim olduğumu fark ettiğinde kollarıma uçtu ve ağladı. Bana beni sevdiğini ve özlediğini söyledi. Tarifi zor bir an" dedi. Öte yandan sağlık çalışanı Cave, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaya devam edeceğini belirtti. Cave, kızına sarılmanın ondan uzakta geçireceği sürenin bir kısmında daha iyi hissetmesini sağlayacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ingiltere

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